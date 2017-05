Grupo usa ônibus para fazer barricadas e explodir duas agências bancárias em Rio dos Cedros

Vale do Itajaí 09/05/2017 | 08h49 Atualizada em

Um grupo de assaltantes usou dois ônibus para fazer barricadas e explodir duas agências bancárias em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, na madrugada desta terça-feira. De acordo informações preliminares, cerca de 10 homens usaram dinamites para estourar os caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do Bradesco, distantes cerca de 700 metros. A Polícia Militar (PM) foi acionada, houve troca de tiros, mas os assaltantes conseguiram fugir com o dinheiro. Não há informações sobre feridos.

Segundo relatos de moradores à PM, por volta das 4h30min o grupo abordou os dois ônibus que faziam o transporte de trabalhadores da região, e estacionou os veículos em cada uma das esquinas da Avenida Tiradentes, no centro da cidade. As duas agências foram explodidas simultaneamente. Segundo testemunhas, durante a ação, tiros eram disparados para o alto.

Assim que a PM chegou houve um tiroteio e uma das viaturas foi atingida. Os bandidos usaram os veículos para se proteger. Conforme a central de emergência da PM de Blumenau – que ajuda nas buscas –, assaltantes conseguiram fugir no sentido Paraná.

Com a explosão, as agências ficaram danificadas. No Banco do Brasil, assaltado quatro vezes desde que abriu, três caixas foram estourados. Já no Bradesco, a porta da frente ficou estilhaçada e o prédio precisou ser isolado.

Pela manhã, a polícia encontrou um carro abandonado no interior da cidade e a suspeita é de que o veículo tenha sido usado pelos criminosos. A PM de Blumenau e Rio dos Cedros, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estão no local para iniciar uma investigação. O valor levado pelo grupo ainda não foi divulgado.

