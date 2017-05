Hitendra Patel revela na Expogestão método para a empresa crescer até dez vezes

Evento 10/05/2017 | 17h15 Atualizada em

Realizar uma palestra para quem pensa grande e deseja fazer acontecer. Foi com esse espírito que o pesquisador e líder global em inovação, Hitendra Patel, abriu nesta quarta-feira a sessão de Crescimento de Negócios da Expogestão 2017. O americano compartilhou os princípios de um método criado por ele e que promete aumentar, em um curto espaço de tempo, o crescimento de uma empresa em dez vezes.



Líder do IXL Center (Cambridge), uma das 20 melhores consultorias americanas em inovação, crescimento e modelagem de negócios, Hitendra apontou que a criação de ideias inovadoras e os caminhos que levam essas empresas a executá-las são o segredo para quem busca crescer. Esse percurso, segundo ele, não segue um modelo padrão e a persistência é essencial para que as organizações alcancem melhores resultados.



— A jornada real da inovação não é uma receita, ninguém chega e diz: "é isso". A mentalidade não deve ser a de que vai acertar da primeira vez, mas a de que se errou, tenta de novo até conseguir. Deve ser uma jornada feita por exploradores em que os líderes devem pensar em como montar uma equipe capaz de alcançar esse objetivo – disse.



A estratégia está sendo utilizada simultaneamente, neste ano, por mais de 230 empresas e organizações de todo o mundo, com taxa de sucesso superior a 80%. A Colômbia é um dos países que seguem o método apresentado pelo especialista. Desde 2005, o país investe nas estratégias com foco no desenvolvimento em micro e pequenas empresas e, segundo ele, alcança resultados satisfatórios.



– O governo da Colômbia seguiu nosso conselho e apostou em investir em pequenas e médias empresas. Elas têm resultados melhores do que iniciantes por que já tem um empregador que sabe contratar, vender. Já tem know-how e sabe colocar a mão na massa, então o resultado acaba sendo espetacular.



Hitendra explicou que com a aplicação da técnica, o governo colombiano vem aumentando receitas tributárias, gerando mais empregos e isso deve impactar positivamente na imagem e força do país na América Latina. Para ele, o Brasil tem capacidade de crescer mais e gerar um impacto global a partir das estratégias aplicadas pelas empresas instaladas no país.



Para tanto, ele lista lições que fazem parte do método de crescimento: primeiro a empresa precisa querer crescer e definir metas. Depois, é preciso formar equipes exploradoras, formadas por grupos de 4 a 5 pessoas persistentes, apaixonadas e pacientes. A equipe deve se dar bem e trabalhar em prol da realização de ideias inovadoras que estejam alinhadas a atividade da empresa. É preciso ter impulso e interesse, além de foco no cliente.



— Uma das principais dicas para o líder que tem o objetivo de crescer dez vezes, é definir uma meta e colocá-la na pauta das reuniões. A ideia que é explorada e aprimorada tem maior probabilidade de ser implementada e bem sucedida – explicou.