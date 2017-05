Homem é assassinado com golpe de faca em Chapecó 

Oeste de SC 21/05/2017 | 13h28 Atualizada em

Um homicídio foi registrado na noite de sábado, 20, em Chapecó, no Oeste de SC. Um homem de 37 anos foi morto com golpe de faca durante uma briga. De acordo com informações do G1 SC, esse é o primeiro assassinato no município em 80 dias.

O crime ocorreu por volta das 22h no distrito Marechal Bormann, de acordo com a Central de Polícia de Chapecó. Testemunhas disseram à polícia que a vítima foi tirar satisfação com a ex-mulher e houve briga com o atual namorado dela.

Conforme apuração do G1 SC, depois de entrar na casa da ex-mulher, o homem discutiu com o atual namorado dela, um rapaz de 19 anos. Os dois entraram em luta corporal e a vítima foi atingida com um golpe de faca, segundo a Central de Polícia. Após o crime, o suspeito fugiu. A Polícia Civil vai abrir inquérito e deve pedir a prisão do rapaz.

