Homem morre após incêndio atingir depósito de móveis em Içara, no Sul de SC

Fogo começou por volta do meio dia, e se espalhou rapidamente

Fogo começou por volta do meio dia, e se espalhou rapidamente Foto: Lariane Cagnini / Agencia RBS

Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu durante o incêndio que destruiu um dos depósitos da loja De Luca, em Içara, no Sul de Santa Catarina. Segundo funcionários, o homem trabalhava como motorista na empresa e descansava depois do almoço nesta quarta-feira. O fogo começou por volta do meio dia, e se espalhou rapidamente.

O teto do pavilhão também foi atingido pelas chamas e desabou. Uma das paredes, de cerca de seis metros, foi comprometida e o Corpo de Bombeiros teme que desabe e atinja parte da rua Marcos Rovaris, no centro da cidade. De acordo com a Defesa Civil, que auxilia nos trabalhos, toda a estrutura deverá ser demolida.

Uma autoescola, que fica ao lado do prédio atingido, foi evacuada às pressas, mas ninguém ficou ferido. Perto das 13h30min, os bombeiros trabalhavam a apagar as últimas chamas dentro do prédio. O IGP de Criciúma foi acionado para retirar o corpo.

De acordo com o major do Corpo de Bombeiros, Aldrin de Souza, ainda é cedo para apontar as causas do incêndio.

— Não temos esse tipo de informação. No incêndio pode ocorrer pequenas explosões e as pessoas podem achar que foi isso, mas parece que ocorreu mesmo um incêndio. Isso tudo são conjecturas. Isso só vai ser confirmado em um laudo pericial — contou.

A documentação do prédio e alvará do corpo de bombeiros deverão ser checados assim que o trabalho de rescaldo terminar. As ruas nos arredores estão bloqueadas para o trânsito, pois há risco de desabamento.



