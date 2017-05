Homem que roubou motociclista inconsciente após acidente em túnel é preso em Florianópolis /

Próximo ao local do crime 10/05/2017 | 20h35 Atualizada em

O morador de rua que roubou a carteira e o celular do motociclista André Pereira Chaves, morto após se acidentar no túnel Antonieta de Barros na madrugada de segunda-feira, foi preso pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia na tarde desta quarta-feira na região conhecida como Cracolândia, na Prainha, logo depois da saída do túnel em direção ao Centro da Capital.



Leia mais

VÍDEO: motociclista se acidenta e é roubado enquanto aguarda socorro em túnel de Florianópolis



Bruno Alves Fernandes Ribeiro, 21 anos, estava com a carteira e um cartão bancário de André. Após tentar jogar a culpa do crime em outro morador de rua, ele confessou o roubo e foi levado à DP do Saco dos Limões. Como a prisão não foi em flagrante, já que ocorreu mais de 48 horas depois do crime, Bruno foi solto horas depois.

O suspeito, que tem seis autos de prisão em flagrante por furto, posse de drogas e outros, disse à delegada Ester Coelho, titular da 2º DP, que André ainda respirava quando o roubou e que havia pedido para veículos que passavam no local pararem para ajudar a vítima, o que as imagens de dentro do túnel desmentem. Ele afirmou a delegada que trocou o celular de André por drogas e também gastou o dinheiro que havia na carteira, cerca de R$ 300.

— Ele estava na grama que tem logo depois do túnel, onde fica esse pessoal que usa crack. Inicialmente, ele tentou enganar os policiais e dizer que o autor era outro, mas o identificamos por um brinquinho que usava. Ele disse que a vítima estava vivo, ensanguentado, e que pegou a carteira porque 'estava dando bobeira' — explica a delegada, que questionou Bruno por que ele não pediu socorro para André, ao que o acusado respondeu "que tentou".

A delegada Ester tomou o depoimento de Bruno e teve que o liberar pela ausência de flagrante, mas se debruça agora na produção do inquérito para pedir a prisão do acusado à Justiça.





Leia mais notícias da Grande Florianópolis