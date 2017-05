Homem que sofreu queimaduras em empresa de Brusque segue em estado grave

Acidente 15/05/2017 | 17h08 Atualizada em

O homem de 48 anos que sofreu queimaduras por todo o corpo em uma empresa têxtil do bairro São Pedro, em Brusque, permanece internado em estado grave no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Segundo informações do boletim médico, ele teve 75% do corpo queimado e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), entubado e respirando com auxílio de aparelhos. O hospital informa ainda que as queimaduras foram de segundo grau e que ele segue recebendo cuidados da equipe de enfermagem com troca de curativos.



O acidente ocorreu por volta das 16h deste domingo e teria ocorrido quando o homem tentava acender uma caldeira com um tecido e um líquido inflamável. O helicóptero Arcanjo efetuou o atendimento e o levou ao Hospital Santa Isabel.