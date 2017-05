Homens presos com arsenal em Florianópolis são soltos em audiência na Justiça

Liberdade 18/05/2017 | 12h10 Atualizada em

Quatros homens presos com 13 pistolas, uma submetralhadora, uma arma calibre 12, coletes, munição e drogas foram soltos em audiência no Fórum de Florianópolis, na tarde de quarta-feira. Eles haviam sido capturados em flagrante no dia 19 de abril pela Polícia Militar, na Vila União, norte da Ilha, em uma ação dada como resposta à onda de violência na Capital.

Os suspeitos foram libertados em audiência de instrução e julgamento na 4ª Vara Criminal em determinação da juíza Ana Luisa Schmidt Ramos. Até às 11h45min desta quinta-feira, a decisão ainda não havia sido disponibilizada no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). A reportagem tentou contato com a juíza, mas ela não foi localizada até o meio-dia desta quinta-feira.

Conforme apurado pela reportagem, a magistrada teria considerado ilegal a entrada dos policiais militares na residência em que estavam as armas sem mandado judicial, conforme prevê o Supremo Tribunal Federal (STF). Contatado pelo DC, o promotor do caso, Geovani Tramontin, disse que o fato é extremamente grave e que já recorreu da soltura no TJSC.

Para o promotor, houve situação de flagrante permanente, pois dois deles haviam sido vistos pelos policiais com as mãos na cintura armados. O flagrante do caso também havia sido homologado anteriormente em outra audiência, no dia 20 de abril.

As armas foram apreendidas pelo 21º Batalhão da PM e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) como resultado de um trabalho de inteligência na Vila União, comunidade palco de uma chacina naquele mês onde cinco homens morreram. No dia das prisões, o secretário da Segurança Pública, César Grubba, esteve em uma entrevista coletiva de apresentação das armas na 5ª Delegacia de Polícia para parabenizar os policiais.



