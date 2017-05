Homicídio é registrado no bairro Aventureiro, na zona Leste de Joinville, nesta segunda-feira

Segurança 08/05/2017 | 22h14 Atualizada em

Mais um homicídio foi registrado nesta segunda-feira à noite em Joinville. O crime ocorreu na rua Jacupiranga, no bairro Aventureiro, na zona Leste da cidade. A Polícia Militar está no local, mas ainda não repassou informações sobre a vítima para a imprensa. O que se sabe, por enquanto, é que trata-se de um homem que foi morto a tiros.



Com a ocorrência desta noite já são 61 mortes violentas registradas na cidade mais populosa do Estado neste ano. Somente no mês de maio aconteceram oito homicídios em Joinville, dois deles no Aventureiro. No dia 1º deste mês, Mario dos Santos Junior, de 31 anos, foi assassinado no mesmo bairro.