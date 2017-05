IBOPE teria recebido dinheiro da JBS, apontam delatores

Propina 20/05/2017 | 08h01 Atualizada em

No acordo de colaboração premiada assinado pelos executivos da JBS com a Procuradoria-Geral da República (PGR), há a indicação de que o Ibope Inteligência, empresa que realiza pesquisas, como as eleitorais, teria recebido dinheiro da JBS.



A distribuição de propinas, conforme delação do executivo Ricardo Saud, era em parte disfarçada em doações oficiais de campanha. Mas outras parcelas eram pagas de forma dissimulada por meio da quitação de despesas de campanha, como explica Saud no documento: "A maior fatia desses pagamentos foi dirigida para campanhas eleitorais. Parte deles dissimulava sua origem em doações oficiais. Outra parte era feita de forma oculta, pelo pagamento, pelas empresas do grupo JF, de despesas de campanha com notas avulsas, o que permitia que as despesas não fossem declaradas. A terceira parte foi feita em espécie, em mãos do destinatário."

O Ibope é citado pelo menos duas vezes. No acordo assinado com Saud, consta que em uma ocasião, no dia 21/7/2014, a empresa de pesquisas teria recebido R$ 300 mil como parte dos R$ 9,919 milhões de propina que caberiam ao senador Renan Calheiros (PMDB). No vídeo de delação de Wesley Batista, a empresa é citada como receptora de R$2,8 milhões como parte do dinheiro que caberia ao ex-governador do Mato Grosso do Sul André Puccineli (PMDB).



Contraponto

Até o momento da publicação da reportagem, o IBOPE não havia enviado resposta.



Leia também:

Delator da JBS diz que pagou R$ 10 milhões para Colombo. Governador nega

Colombo nega irregularidades na campanha

VÍDEO: Assista ao trecho que cita Colombo

VÍDEO: Colombo fala sobre delações da JBS

Apesar da crise política, Maia e Eunício marcam pauta de votações no Congresso