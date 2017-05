IFSC abre inscrições para 175 vagas em cursos gratuitos de especialização

Acesso à educação 14/05/2017 | 17h43 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para cursos de especialização do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) em cinco campus. São 175 vagas em Caçador, Canoinhas, Florianópolis, Joinville e Xanxerê. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição até 28 de maio.

São três processos seletivos diferentes para os cursos. Em Canoinhas, Florianópolis e Xanxerê, a seleção será por análise documental (os documentos devem ser entregues pessoalmente, ou por correio, até 29 de maio). Em Joinville, a seleção será por análise socioeconômica. Nos dois casos, o resultado das análises será divulgado em 27 de junho. Por fim, em Caçador, será feito sorteio em 26 de junho caso haja mais inscritos que vagas.

Candidatos que não tiverem acesso à internet podem fazer a inscrição em um dos câmpus do IFSC, onde há computadores disponíveis. Todas as informações devem ser conferidas nos editais disponíveis no site do IFSC.

Caçador

Curso: Interdisciplinaridade e Práticas Pedagógicas na Educação Básica

Vagas: 40

Processo seletivo: sorteio

Público-alvo: pedagogos, professores da educação básica e egressos de cursos de licenciatura plena

Duração: 18 meses

Período das aulas: quinzenais, às sextas (18h30 às 22h30) e sábados (8h às 12h e das 13h30 às 17h30)



Canoinhas

Curso: Desenvolvimento Rural Sustentável

Vagas: 30

Processo seletivo: análise documental

Público-alvo: pessoas com graduação que atuam nas áreas de Agronomia, Agroecologia, Aquicultura, Biocombustíveis, Bioquímica, Biotecnologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos/Alimentos, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Ecologia, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Biossistemas, Engenharia de Energia, Engenharia de Pesca e Aquicultura, Engenharia Florestal, Engenharia Hídrica, Geofísica, Geologia, Gestão Ambiental, Irrigação e Drenagem, Medicina Veterinária, Meteorologia, Oceanografia, Produção Sucroalcooleira, Saneamento Ambiental, Silvicultura, Zootecnia e áreas relacionadas com as unidades curriculares do curso; pessoas com formação em cursos superiores de outras áreas, caso as vagas não sejam preenchidas com candidatos formados nos cursos citados anteriormente

Duração: 18 meses

Período das aulas: quintas e sextas, das 18h30 às 22h30. Eventualmente às quartas, no mesmo horário, para compor carga horária semestral

Florianópolis

Curso: Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos

Vagas: 25

Processo seletivo: análise documental

Público-alvo: graduados da grande área de Engenharia Elétrica e áreas afins e egressos de cursos superiores de outras áreas, com experiência comprovada nas áreas relacionadas no anexo V do edital

Duração: 18 meses

Período das aulas: das 19h às 22h20min, três noites por semana, distribuídas entre segunda e sexta-feira, conforme a alocação do semestre



Joinville

Curso: Saúde do Idoso

Vagas: 40

Processo seletivo: análise socioeconômica

Público-alvo: pessoas maiores de 18 anos que sejam egressas de cursos técnicos em Enfermagem reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC)

Duração: 12 meses

Período das aulas: quintas, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Xanxerê

Curso: Concepções Multidisciplinares de Leitura

Vagas: 40

Processo seletivo: análise documental

Público-alvo: graduados em qualquer curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), especialmente na área da Educação

Duração: 18 meses

Período das aulas: quinzenalmente, às sextas (18h30 às 22h30) e sábados (8h às 12h e 13h30 às 17h30), com eventuais períodos em regime concentrado



