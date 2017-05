IFSC abre inscrições para 693 vagas em cursos gratuitos de graduação em 13 cidades de Santa Catarina

Ensino superior 22/05/2017 | 16h58 Atualizada em

Estão abertas até 11 de junho as inscrições para os cursos de graduação do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). São 693 vagas em cursos presenciais e a distância oferecidos em Campos Novos, Canelinha, Chapecó, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Otacílio Costa, Palhoça, Palmitos e São José. As aulas começam no segundo semestre deste ano.

Para se inscrever, é preciso ter concluído o ensino médio (ou curso equivalente) na data de matrícula. As inscrições devem ser feitas no Sistema de Ingresso do IFSC. Quem não têm acesso à internet pode fazer a inscrição em um dos campi do IFSC, onde há computadores à disposição.



Parte dos cursos terá seleção por vestibular e outra parte pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos seis anos. Nesse caso, o candidato deve optar por uma das notas e deve ter obtido pelo menos 300 pontos na redação.



O IFSC reserva metade das vagas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, metade fica para candidatos cuja renda familiar total é menor ou igual a um salário mínimo e meio e outra metade para aqueles cuja renda familiar total é maior do que um salário mínimo e meio. Ainda, dentro de cada uma dessas divisões por renda, há reserva de 37% das vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.



Para os cursos em que a seleção é por vestibular, há uma taxa de inscrição de R$ 75, que deve ser paga até 12 de junho. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de família de baixa renda e doares de sangue podem solicitar a isenção do pagamento da taxa até 30 de maio.



Todas as informações estão detalhadas nos editais disponíveis no site do IFSC. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ingresso@ifsc.edu.br.



