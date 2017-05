Ilustrador Samuel Casal imerge no universo da cerâmica e subverte essa tradicional arte ancestral 

Do pó viemos 11/05/2017 | 03h00 Atualizada em

De uma rocha sedimentar formada por partículas acumuladas no solo durante milhares de anos se extrai a argila. Misture-a com água, queime, pincele com mais pó de minerais e metais misturados com mais água, queime outra vez, e se chega a uma peça arqueológica, dessas que daqui a alguns mil e tantos anos alguém vai encontrar e pensar em como era o passado. Se encontrarem as obras do artista Samuel Casal, 43 anos, estarão diante de arte intuitiva e subversiva.

Acostumado a trabalhar em papel e madeira, materiais perecíveis ao tempo, o ilustrador e gravurista tem explorado as possibilidades da cerâmica como suporte. Desde meados do ano passado ele compartilha a criação das peças com o mesmo tipo de material do Estúdio 1080, em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis.

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

O ateliê já era conhecido na cidade, mas por outro nome: Estúdio Vineli. A fábrica artesanal pertencia a uma família portuguesa que perpetuou a tradição da cerâmica lusitana e a transpôs para uma estética mais contemporânea. O ceramista Fabiano Adames, 43 anos, comprou o ateliê há dois anos e ao lado de Casal vem subvertendo essa tradição.

O artista gaúcho mora em Florianópolis há 19 anos e, embora reconhecido e admirado no país pelo trabalho como ilustrador, ficou famoso nas bandas de cá depois de criar a arte da abertura da novela Velho Chico, que foi ao ar no ano passado pela Rede Globo.

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

Agora, experimenta novas possibilidades. Ele tem transformado em ouro o que antes era refugado (acidentes e peças ¿erradas¿, que eram descartadas, interessam ao artista). E, diferentemente da ilustração, tem deixado a abstração assumir o lugar da racionalidade.

– A cerâmica tem característica própria. Comecei com peças pequenas para experimentar e o trabalho evoluiu rápido. Transpus minhas linguagens para esse novo formato. Todos os desenhos aconteceram, não foram planejados. Venho de uma construção de desenho espontâneo, de intuição – diz.

O Estúdio 1080 mantém a produção de peças tradicionais. No entanto, em vez de apenas louças com clássicos florais, azulejos, painéis, lavatórios e cubas, agora tem objetos utilitários com a linguagem artística de Samuel Casal: caveiras, chifres, seres amorfos, cores intensas. Fabiano Adames conta que alguns clientes antigos estranharam no começo, e muitos ainda estranham.

– Existe aquilo que não se compreende no primeiro olhar. O que queremos é que as pessoas não fiquem na leitura superficial. Eu não separo o feio do bonito. Não descarto nada. Tem gente que chega e vê vida. Outras, morte. O que eu mais gosto é que é espontâneo – analisa o artista.

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

Além disso, a proposta é provocar sobre qual é o lugar da arte e tirá-la do posto de objeto de contemplação, de intocável. Arte pode também ser um ímã de geladeira e custar pouco. Ou ser um prato. Uma jarra. Algo útil. Fica a pergunta: você comeria em cima de uma obra de arte?

O Estúdio 1080 fica na Rua Quinze de Novembro, 147, bairro Santo Antônio de Lisboa. Telefone: (48) 3234-4782.



Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

Leia também

Novo café do CIC terá palco e programação semanal de shows

Milton Nascimento fará show em Florianópolis em setembro

Administrador do Masc é finalista do Prêmio Marcantonio Vilaça