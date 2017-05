Infraero lança licitação para privatizar o terminal de cargas do Aeroporto de Navegantes

Economia 23/05/2017 | 09h22 Atualizada em

A Infraero lançou o edital de licitação para privatizar o terminal de cargas do Aeroporto de Navegantes, criando um Complexo Logístico Integrado. A proposta elevará de 4 mil para 100 mil metros quadrados a área do terminal.



O valor de referência é R$ 38 milhões, e a empresa vencedora terá até dois anos para concluir as obras. Durante esse período, poderá operar no terminal atual, que está entre os quatro primeiros do país em arrecadação.



A concessão para exploração comercial é de 25 anos, prorrogáveis por igual período. A abertura de propostas está marcada para o dia 22 de junho.



O aeroporto de Navegantes é considerado estratégico por estar junto de um dos maiores terminais portuários do país e no entroncamento de duas rodovias federais _ BR-101 e BR-470. A demanda já é maior que a capacidade de armazenagem, por isso o terminal se especializou em produtos de maior valor agregado, como fármacos e equipamentos médicos.



Luciano Segura, superintendente da Infraero em Navegantes, diz que a intenção é operar aviões de cargas, que hoje não pousam em Santa Catarina. Com mais espaço para armazenagem, a tendência é de aumento no volume de movimentação.



A Infraero licitou recentemente os terminais de cargas de Curitiba (PR) e Goiânia (GO), que serão entregues à iniciativa privada no mês que vem. Navegantes, por enquanto, é a única concessão que demanda obras de ampliação.



O novo terminal de cargas integra o projeto de ampliação de todo o aeroporto. A concessão chega no momento em que há no Estado um movimento pedindo a privatização de todo o terminal, incluindo o depassageiros, e pode ser uma "resposta" da estatal à movimentação.