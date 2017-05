Inter goleia o Londrina em estreia na Série B do Brasileirão

Boa largada 13/05/2017 | 18h21 Atualizada em

Começou, enfim, a epopeia do Inter para retornar à Série A. E foi com o pé esquerdo. Pé esquerdo de D¿Alessandro e de Nico López. À frente de mil colorados no Estádio do Café, o Inter goleou o Londrina por 3 a 0 na tarde deste sábado. O capitão colorado abriu a vitória marcando gol de pênalti e o atacante uruguaio Nico López fechou o placar com outros dois gols. Agora, o time de Antônio Carlos Zago se prepara para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil, em São Paulo, na quarta-feira.

O Inter começou a sua passagem pela Série B devagar, semelhante à atitude do time que perdeu o título para o Novo Hamburgo, no Gauchão. Ainda assim, o Londrina pouco fez contra o gol colorado. Isso que quem vestiu a camisa 1 do Inter era um estreante. Com as lesões de de Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Keiller, quem assumiu a posição foi Daniel, goleiro de 23 anos oriundo da base.

Leia mais:

Relembre os lances da partida

Confira a tabela completa da Série B

Após estreia na Série B, Inter voltará para Porto Alegre em voo fretado

No ataque, outro estreante: Marcelo Cirino, que se sentiu bem à vontade pelo lado esquerdo. Logo aos cinco minutos, foi dele a chance de abrir o placar na casa do Londrina, ao receber dentro da área lançamento de William. O atacante mandou para o gol, já sem goleiro. Quase na linha, Matheus mandou para escanteio.

Sem efetividade do time casa, o Inter passou a girar a bola, procurando espaços. Assim D¿Alessandro achou Cirino entrando na área, aos 18 do primeiro tempo. No chute forte, França afastou com a mão. Pênalti. E foi o capitão colorado que buscou a bola e se dirigiu para a cobrança. Acostumado a bater na direita – em que errou na final do Gauchão, D¿Ale mudou o lado. De pé esquerdo, chutou forte na esquerda, beijou o escudo do Inter na camisa e levantou a massa colorada no Estádio do Café. Assim, com o gol do seu maior ídolo desta última década, o Inter iniciou a caminhada rumo à Série A.

O Londrina se abateu em campo. Trocava passes, mas não conseguia passar pela zaga colorada. Por isso, passou a arriscar de fora da área. Foi assim com Fabinho, aos 23 minutos, passando longe do gol de Daniel. A reposta colorada foi rápida. Com um contra-ataque em velocidade, D¿Alessandro buscou Nico López, que ia entrando na área. O uruguaio, com categoria, bateu cruzado e fez: 2 a 0 e um placar mais confortável para o time que iniciou a Série B um tanto nervoso.

A ida para o vestiário teve uma profecia de Marcelo Cirino:

— Vamos para o vestiário para descansar e voltar para tentar aumentar. Queremos começar a competição com o pé direito.

E, de fato, outro pé brilhou. Mas foi o esquerdo, mais uma vez, de Nico López. Às costas da zaga do Londrina, Felipe Gutiérrez acionou o uruguaio, que dominou e bateu forte: 3 a 0.

A goleada fez a torcida do Londrina deixar o estádio mais cedo. Talvez, se pudesse, a equipe comandada por Claudio Tencati também deixaria o gramado antes do apito final, já que nos minutos finais foi completamente dominado e não teve chances para reação.

A etapa final ainda deu tempo de o torcedor colorado ver Diego, Carlos e Iago, e matar a saudade do La Boba de D¿Alessandro e quase ser coroado com o quarto gol, ao buscar Nico dentro da área. Mas brilhou Zé Carlos.

*ZHESPORTES