Itajaí tem baixa vacinação contra a gripe A entre grupos de risco

Saúde 22/05/2017 | 19h37 Atualizada em

A menos de uma semana do final da campanha de vacinação contra a gripe, menos de 60% da população-alvo ainda não está imunizada em Itajaí. Não foi por falta de aviso: a prefeitura fez uma série de ações desde abril, quando começou a campanha, e na semana passada contou com ajuda da Marinha para vacinar os professores, que eram o grupo com menor adesão à vacina.



Desde o início do ano, 52 catarinenses já tiveram confirmação de gripe A e oito pessoas morreram. Gripe A é coisa séria, e investimento em saúde pública também.