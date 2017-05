JEC confirma chegada de Léo e Everton Junior e aguarda por Ricardo Lobo nesta terça-feira

Reforços 15/05/2017 | 21h49 Atualizada em

O Joinville ganhou nesta segunda-feira mais dois reforços para disputa da Série C do Brasileiro: o lateral direito Léo, ex-Novo Hamburgo, e o atacante Everton Júnior, que disputou o Estadual deste ano pelo Tubarão. Para esta terça-feira é aguardada a chegada do atacante Ricardo Lobo, que estava no Brusque.



De acordo com o gerente de futebol do Tricolor, Carlos Kila, o ciclo de contratações para a disputa da Série C está quase fechado. Restarão cinco ou seis vagas para inscrições em uma fase mais adiantada da competição. Isso porque o regulamento não permite que haja substituição do inscrito, caso seja necessário. Para se precaver disso, o JEC vai guardar essas vagas na manga.



– Estamos com o grupo quase fechado. Hoje (segunda-feira) estão chegando o Léo e o Everton, e amanhã (terça-feira) deve chegar o Ricardo Lobo – afirmou Kila.



Sobre o atacante Rafael Grampola, artilheiro da Série A2 do Paulista pelo Bragantino, com oito gols marcados, o dirigente disse que o acerto está bem encaminhado, mas que não há previsão para a chegada dele a Joinville.



– Temos uma negociação em curso, mas o jogador precisa resolver algumas pendências (financeiras) com o Bragantino antes de vir para cá – destacou.



Em relação ao também atacante Marlyson, vice-artilheiro do JEC no Estadual, Kila espera solucionar o caso rapidamente. Na semana passada, o jogador deixou o grupo principal e passou a treinar com os atletas da equipe sub-20. Foi uma medida igual à tomada com o goleiro Matheus, hoje titular da equipe, que foi afastado durante o Estadual até que um novo contrato fosse acertado.



– Vai depender do empresário dele (Marlyson), que virá a Joinville nesta semana para falar conosco. O nosso interesse e mantê-lo no grupo principal – informou.



Nesta terça-feira pela manhã, o JEC inicia os preparativos para a partida contra o Volta Redonda (RJ), no domingo, na Arena. O adversário é líder do Grupo B da Série C do Brasileiro, com três pontos, e foi o único time a vencer na rodada de abertura. Por isso mesmo, uma vitória é considerada fundamental para as pretensões do JEC na competição. O grupo se reapresenta às 9 horas no Centro de Treinamento do Morro do Meio para trabalhos físico e técnico.