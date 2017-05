JEC conta com apoio da torcida para jogo na Arena Joinville

Reforços 19/05/2017 | 09h40 Atualizada em

Já estão à venda os ingressos para a partida do Joinville contra o Volta Redonda-RJ, no domingo, às 16 horas, na Arena. Para atrair mais público, a diretoria do JEC baixou os valores dos bilhetes para os jogos da Série C do Brasileiro, que estão mais baratos se comparados aos vendidos no Catarinense.



O ingresso para a arquibancada descoberta custará R$ 20, com a meia-entrada a R$ 10. No setor das sociais, os preços das cadeiras são R$ 50 e R$ 60 para os níveis 1 e 2, respectivamente. Há entradas também para crianças que ainda não completaram 12 anos de idade ao preço de R$ 10. Todas as modalidades, exceto o ingresso infantil, terão venda de meia entrada. Os sócios da modalidade ¿Sou JEC¿ têm 20% de desconto na compra de bilhetes para qualquer setor.



As vendas ocorrem nas lojas Toca do Coelho da Arena e da Coopertupy, na zona leste de Joinville. O torcedor também pode comprar o ingresso por antecipação pela internet – ingresso.jec.com.br. No domingo, a comercialização ocorre apenas nas bilheterias da Arena.





Mais dois reforços



Ontem, o JEC apresentou no Centro de Treinamento do Morro do Meio mais dois jogadores para a disputa da Série C. São eles o lateral Léo, que estava no Novo Hamburgo-RS, time que se sagrou campeão gaúcho neste ano; e o meia-atacante Chaveirinho, que defendeu o São Raimundo-PA no início deste ano.



Léo chega ao clube credenciado pelo título recente e também por já ter disputado duas vezes a Série C do Brasileiro.



– Aqui eu serei um novo Léo. Vou tentar ajudar o Joinville a conseguir este acesso e repetir o que o time conseguiu em 2011 (quando subiu para a Série B).



O meia-atacante Chaveirinho também mostrou-se animado com a oportunidade.



– A torcida pode esperar um jogador responsável, que a todo o momento vai lutar para dar o melhor dentro de campo – disse.



De acordo com o gerente de futebol Carlos Kila, o grupo está praticamente fechado para a disputa da Série C. Ele se diz satisfeito com as escolhas para a temporada, principalmente pelos reforços do sistema ofensivo, uma das maiores carências do JEC neste ano.



– Precisávamos elevar significativamente o porte físico da equipe. A Série C é muito competitiva e, em alguns momentos, isso faz a diferença – afirmou.



O lateral Léo, por exemplo, tem 1m89cm e vai ajudar a subir a estatura do time.