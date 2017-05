JEC vence o Volta Redonda e divide a  liderança do grupo na Série C

Brasileirão 21/05/2017 | 18h15 Atualizada em

O Joinville estreou em casa na Série C com vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda neste domingo, pela segunda rodada da competição. De quebra, o Tricolor manteve a invencibilidade e assumiu a liderança do grupo B.



Sob os olhos de 2,5 mil pessoas, os zagueiros Max e Henrique Mattos marcaram os dois gols do JEC após cobranças de escanteios. O time chegou a quatro pontos e se iguala a Botafogo-SP e Ypiranga-RS nos demais critérios de desempate.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br



Na próxima rodada, o time novamente joga ao lado do seu torcedor para enfrentar o Tupi-MG na Arena Joinville. A partida acontece na sexta-feira, às 19 horas.



O primeiro tempo foi de um jogo equilibrado, com o Joinville saindo mais para o ataque nos primeiros minutos e arriscando chutes para o gol. O Volta Redonda aproveitava as falhas do Tricolor e quase marcou aos 18 minutos. Luiz Gustavo chutou forte da entrada da área e acertou o travessão.



Quando o time carioca começava a aparecer mais para o jogo, o Joinville conseguiu abrir o placar aos 29 minutos. Alex Ruan cobrou o escanteio para dentro da área e Max subiu mais do que os adversários para colocar de cabeça para o fundo das redes.



Na segunda etapa, o Volta Redonda retornou do intervalo mais ofensivo para buscar o empate. O meia Dija Baiano era quem criava as melhores jogadas. Ao 19, ele mandou um chute forte para o gol e Matheus salvou o JEC com grande defesa.



Dez minutos depois, Dija Baiano chutou uma bomba direto na trave e quase empatou a partida. O Joinville respondeu aos 36 minutos ao ampliar o placar e matar a partida. Lúcio Flávio cobrou escanteio pela direita e Henrique Mattos completou de cabeça.



Nos minutos finais, coube ao Joinville segurar o adversário para sair de campo com a primeira vitória na Série C.