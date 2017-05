Jocinei é apresentado e viaja com o Criciúma para a partida contra o Oeste

mais um reforço 19/05/2017 | 16h16 Atualizada em

No último treino da semana, antes de iniciar a viagem para São Paulo, a novidade no Criciúma foi a apresentação oficial do volante Jocinei. O jogador de 27 anos já estava na cidade há alguns dias, e assinou com o clube na manhã desta sexta-feira. Ele está entre os 18 relacionados para a partida deste sábado às 16h30min, na Arena Barueri, contra o Oeste – SP. Até as 16h de hoje, o nome dele ainda não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ele viajou com o grupo.

Jocinei veio do CRB, onde foi campeão alagoano este ano, mas a passagem anterior dele é pelo Figueirense. Velho conhecido no futebol catarinense, ele começou na base do Joinvile, e é natural de Rodeio, cidade próxima a Timbó. Feliz com o convite do time do Sul do Estado, ele espera estrear logo e somar ao elenco, na busca pelo acesso.

_ Consegui fazer o acerto aqui, conversei com a comissão técnica, o presidente fez o convite, fiquei muito feliz e espero estar pronto para jogar sábado _ resumiu o jogador.

No ano passado, o Tigre já havia demonstrado interesse no jogador, mas a negociação não se concretizou pois ele já havia realizado três transferências no mesmo ano. Canhoto, dono de um chute poderoso de fora da área, ele é mais um dos reforços que chega ao clube para a caminhada na Série B.

_ Quando cheguei o Deivid me chamou pra conversar perguntando como eu gostava de jogar, eu prefiro três volantes. Gosto de sair bastante, da bola longa, tenho a finalização de média e longa distância muito boa, então é a forma que gosto de jogar, mas o que ele optar, consigo me sobressair. Saio bastante para o jogo, então espero poder dar certo aqui no Criciúma _ comentou.

PERFIL

Nome: Jocinei Schad

Data de nascimento: 04/02/1990

Naturalidade: Rodeio (SC)

Posição: Volante

Altura: 1,82 metro

Clubes: Joinville, América-SP, Rio Claro-SP, XV de Piracicaba-SP, Corinthians-SP, Portuguesa-SP, Red Bull-SP, Bragantino-SP, Figueirense-SC e CRB-AL.



Relacionados para a partida



Alex Maranhão, Caio Rangel, Diego Giaretta, Diogo Matheus, Douglas Moreira, Edson, Erick Flores, Fabinho Alves, Jheimy, Jocinei, Luiz, Marlon, Nino, Paulinho, Pitbull, Raphael Silva, Ricardinho e Silvinho



