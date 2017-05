Joinville apresenta dois novos zagueiros para a disputa da Série C

Reforços 17/05/2017 | 19h17 Atualizada em

O Joinville apresentou nesta quarta-feira mais dois jogadores para a disputa da Série C. Os zagueiros Alisson Cassiano, 22 anos, e Lazio, 21 anos, já treinam com a equipe e devem estar liberados para jogar contra o Volta Redonda no domingo.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br



Alisson passou pela base do JEC antes de se transferir para o Santos-SP, onde permaneceu por dois anos. Segundo ele, é uma felicidade imensa volar ao clube, que foi importante para a carreira, tanto profissionalmente quanto na formação de caráter. O zagueiro também destacou a experiência conquistada no time paulista.



— Trabalhei com pessoas que têm muita história no futebol e com certeza me ajudaram a me preparar melhor para esse momento. Vou poder buscar o espaço que em outra época em que estive no Joinville não tive oportunidade de buscar — afirmou.



O zagueiro volta a trabalhar com o técnico Fabinho Santos, com que atuou na época da base. O jogador elogiou o estilo de trabalho do treinador, que ajuda os jogadores a se sentirem motivados para renderem o seu melhor. O perfil do comandante tricolor também foi elogiado pelo novo zagueiro Lazio.



— Gostei muito da forma de trabalho do Fabinho, que vem motivando os jogadores. Acredito que vou chegar aqui para lutar para jogar.



Lazio atuou durante os primeiros meses do ano pelo Atlético Itapemirim, com quem foi campeão do Campeonato Capixaba. O zagueiro contou que costuma ser muito rápido, de boa recuperação e de qualidade na bola aérea. De acordo com ele, o Joinville é o maior time pelo qual já atuou profissionalmente na carreira.



O gerente de futebol Carlos Kila participou da apresentação dos jogadores e afirmou que até a terceira rodada o grupo de 30 jogadores estará todo pronto e liberado para atuar na Série C.



Nesta quinta-feira serão apresentados no CT o meia-atacante Chaveirinho, que veio do São Raimundo-PA, e o lateral-direito Léo, que veio do Novo Hamburgo-RS, atual campeão gaúcho.