Jovem morre em acidente na BR-280 em Guaramirim 

13/05/2017 | 11h27

Dois carros bateram de frente por volta da meia-noite, em Guaramirim, Norte de SC. A colisão ocorreu em frente à empresa WEG Química e causou a morte de Rudinaldo Antônio Koraleski, de 27 anos.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Volkswagen Golf conduzido por Rudinaldo tentou cruzar a rodovia, mas foi atingido pela lateral por um Fiat Strada. O motorista do Fiat, Giovane Winke, 30 anos, seguia no sentido Guaramirim.



Os bombeiros atenderam a ocorrência, mas quando chegaram ao local do acidente encontraram Rudinaldo já sem vida. Giovane foi encaminhado com várias fraturas ao Hospital Municipal Santo Antônio de Guaramirim.