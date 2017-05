Jovem viaja do Amapá a Florianópolis para acompanhar tour de Bolsonaro em Santa Catarina

Política 18/05/2017 | 12h11 Atualizada em

Entre as centenas de pessoas que foram ao aeroporto de Florianópolis receber com festa o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) na manhã desta quinta-feira, um chamava mais atenção por estar enrolado em uma bandeira do estado do Amapá. Tratava-se do jovem treinador de jiu-jitsu Aron Mirlo, de 23 anos. Ele veio de Macapá para Santa Catarina ainda na semana passada somente para acompanhar o tour de eventos e palestras do parlamentar, que ocorre até amanhã.

Mirlo está hospedado em um albergue na capital catarinense e deve seguir Bolsonaro por outras cidades pedindo caronas para outros simpatizantes do parlamentar carioca. Ele diz ainda que não tem dinheiro para retornar ao Amapá e que pretende dar algumas aulas de jiu-jitsu para conseguir a quantia para voltar.

— Eu soube que ele vinha e resolvi vir também. Fiz isso porque é um cara que vale a pena acompanhar. É alguém em quem eu me espelho — afirmou.

Outros apoiadores de Bolsonaro gritaram por diversas vezes "eu vim de graça". Entre eles estavam os analistas de sistemas George Nelzo, que pediu dispensa do trabalho para ir ao aeroporto, e Jader Wallauer, que trabalharia apenas durante a tarde. Com eles, estava o eletricista Robson Andrade Oliveira, que veio de Capivari de Baixo para resolver problemas profissionais e aproveitou para recepcionar o carioca.

