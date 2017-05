Junior Dutra é poupado de treino coletivo do Avaí neste sábado

Série A 20/05/2017 | 14h17 Atualizada em

O atacante Junior Dutra foi baixa no treinamento do Avaí neste sábado. O elenco trabalhou no período da manhã, no gramado da Ressacada, e não pode contar com o jogador em decorrência de desconforto muscular. Porém, a princípio, foi apenas poupado e pode estar disponível ao técnico Claudinei Oliveira para a montagem da equipe que enfrenta o São Paulo, às 20h de segunda-feira, no Morumbi.

O treinador comandou trabalho coletivo preparatório ao confronto, a principal atividade da sessão de treinamento. Na vaga de Dutra, o escolhido foi Wellington Simião. Desta forna, o meia Marquinhos foi adiantado para atuar no comando de ataque. A equipe titular foi composta por: Kozlinski, Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson e Wellington Simião; Denílson, Marquinhos, Romulo.

No decorrer da atividade, Claudinei fez algumas alterações. Entre elas foram as entradas de Diego Tavares e João Paulo, nas vagas de Simião e Capa, respectivamente.

O grupo azurra faz o treinamento apronto na manhã deste domingo. Depois, embarca para a viagem para São Paulo. No dia seguinte encara o Tricolor Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.



