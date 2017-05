Juros do rotativo do cartão caem pela metade e atingem 233% ao ano

Banco Central 08/05/2017 | 15h06 Atualizada em

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito continuou em queda em abril, chegando a 233,9% ao ano e 10,6% ao mês na terceira semana do mês. A taxa é 49% menor do que a praticada no mesmo período de março, que era de 456,6% ao ano (ou 15,4% ao mês).

A redução ocorreu após implementação da Resolução 4.549, do Banco Central, que, desde 3 de abril, passou a limitar em 30 dias o prazo de permanência no crédito rotativo.

Os dados foram informados nesta segunda-feira (8), em São Paulo, pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O levantamento, referente à terceira semana de abril, considerou as taxas médias de cinco das principais instituições emissoras de cartão do país.

