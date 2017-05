Kelly Matos: a manhã do anexo 9

VÍDEO 19/05/2017 | 10h59 Atualizada em

Em um dos trechos da delação de Joesley Batista, um dos proprietários da JBS, o empresário descreve a relação que tinha com o presidente Michel Temer. Direto de Brasília, Kelly Matos analisa a repercussão do documento, e fala ainda da reação do governo em relação ao teor da gravação que Joesley fez com Temer.

