Kozlisnki projeta boa arrancada para Avaí por objetivo na Série A

Base 10/05/2017 | 20h14 Atualizada em

Não é simplesmente estrear, tem que ser com vitória e que seja a primeira de uma série positiva. Assim espera o Avaí que seja seu início no retorno à elite nacional – após a última disputa em 2015. A meta do clube catarinense é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, conforme o goleiro Kozlisnki, o Leão tem que largar com tudo na competição.

A estreia será neste domingo, às 16h, contra o Vitória, na Ressacada. É a primeira oportunidade de mostrar qual será a cara do Avaí na competição.

— A dificuldade vai ser maior, um campeonato com nível mais elevado. Mas vamos trabalhar do mesmo modo para jogar o Brasileiro, temos que entrar como se fosse uma final. Temos que procurar pontos no começo para arrancar e ficar mais tranquilos — projetou o camisa 1 azurra.

O Avaí tem um ponto positivo para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa parte do grupo de atletas atua junto desde a campanha do acesso, no segundo semestre do ano passado. Sendo assim, conforme o jogador, o Leão tende a iniciar bem entrosado.

— Temos uma base formada desde o ano passado, isso ajuda. Sabemos o que esperar de cada companheiro, acho que os reforços vão chegar para ajudar. Mas esse nosso grupo é forte e podemos iniciar bem o Brasileiro — descreveu Kozlinski.



Confira mais notícias do Avaí