"Lamento que esta tenha sido sua decisão", diz Colombo sobre saída de Gavazzoni da Fazenda

O governador Raimundo Colombo lamentou a decisão de Antonio Gavazzoni de deixar a Secretaria do Estado da Fazenda. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, Gavazzoni anunciou não ter mais "forças para seguir comandando os homens e mulheres de grande capacidade técnica que pertencem aos quadros da Fazenda". A saída dele ocorre em meio à crise política nacional que também chegou a SC, com as citações do governador e do próprio secretário em delação premiada de diretores da JBS.

Ainda na tarde desta segunda, Colombo se manifestou sobre a decisão de Gavazzoni em uma declaração compartilhada em áudio para a imprensa:

"É um momento de muita tristeza porque está se cometendo uma injustiça. E o resultado é a saída do Gavazzoni do governo por uma iniciativa dele. Ele foi uma das pessoas mais brilhantes, mais inteligentes, mais dedicadas. Era sempre um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Uma colaboração extraordinária com uma eficiência incrível. Nós resolvemos problemas seríssimos nesse período, como por exemplo na renegociação da dívida (dos Estados), onde houve uma liderança sobre todos os Estados do Brasil. Isto equilibrou muito, ajudou a equilibrar nossas contas. O Brasil hoje discute a Reforma da Previdência, nós já fizemos isto aqui e o Gavazzoni foi um protagonista importante nesse processo. Fizemos lá em 2012 um Plano de Demissão Incentivada que trouxe um equilíbrio para as contas e a sua correção, sua dedicação, a contribuição ao Estado de Santa Catarina eu preciso ressaltar nessa hora, destacar. Além de suas qualidades humanas, a gente se tornou amigos. Gosto muito do Gavazzoni, o admiro profundamente e lamento que esta tenha sido sua decisão. Por outro lado, entendo que a gente precisa cuidar da parte jurídica, dar atenção a isto. Ele é um advogado brilhante e eu respeito sua decisão, mas lamento muito porque ele foi uma das pessoas que mais contribuiu com o governo e com o Estado. Tem um potencial extraordinário e eu insisto que ele não abandone a vida pública e continue contribuindo com Santa Catarina".