Lei determina que escolas estaduais passem por avaliação na infraestrutura a cada dois anos

No Sul do Estado, quatro colégios estão interditados por problemas estruturais

Foi publicada na última terça-feira, 9, a Lei 17.130/2017 que determina a avaliação das estruturas físicas das escolas estaduais a cada dois anos. O projeto havia sido vetado pelo governador Raimundo Colombo, mas a suspensão foi derrubada pelos parlamentares durante votação na Assembleia Legislativa em abril deste ano. A proposta é de autoria da deputada Ana Paula Lima (PT).

A vistoria periódica das 1.080 escolas do Estado, que atendem 524.160 alunos, será realizada com o objetivo de avaliar e elaborar diretrizes de padrões de infraestrutura para garantir a segurança e melhoria das estruturas dos prédios escolares. No começo desta semana, três escolas do Sul do Estado reabriram após dois meses fechadas por problemas de infraestrutura. Outros quatro colégios do Sul do Estado seguem interditados por falta de alvarás e por problemas estruturais, deixando quase 2,5 mil estudantes sem aulas.

Na justificativa de elaboração do Projeto de Lei, de 2013, a deputada Ana Paula Lima (PT) ressalta que são inegáveis os problemas de enfrentados nas escolas do Estado e que inúmeras instituições de ensino haviam sido interditadas por funcionarem de forma precária, colocando em risco a vida de crianças e adolescentes.



As vistorias vão envolver todas as instalações físicas internas e externas, com destaque para os sistemas elétricos, de climatização, hidráulico, muros, quadras esportivas, calhas, telhado, condição de pintura e outros equipamentos existentes na escola. As avaliações serão constituídas por comissões multidisciplinares compostas por engenheiros, profissionais da educação, membros do Conselho Estadual da Educação, membros do sindicato da categoria, entre outros.

Após a avaliação das escolas, deverão ser elaborados relatórios detalhados da situação de cada unidade educacional e suas condições de funcionamento, para subsidiar as diretrizes das reformas a serem executadas. Esses os relatórios deverão ser disponibilizados no site da Secretaria de Estado da Educação

