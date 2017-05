Líder do tráfico no Morro do Horácio é preso em esconderijo na cidade de Paulo Lopes 

Polícia 15/05/2017 | 18h46 Atualizada em

Após dez dias monitorando Fabrício da Rosa, chefe do tráfico no Morro do Horácio, em Florianópolis, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender o criminoso na tarde desta segunda-feira (15). Ele estava vivendo em um esconderijo numa casa abandonada em um morro na cidade de Paulo Lopes. Fabrício, 30 anos, tinha mandado de prisão por sentença condenatória por homicídio e organização criminosa. Sua pena é de 14 anos em regime fechado.

O traficante foi condenado pelo assassinato de Alexandre Fernandes em uma cachoeira no bairro Monte Verde, em 2011. O crime chocou à época por ter sido encontrado um bebê chorando ao lado da vítima. Apesar da condenação, Fabrício estava liberdade, segundo o Departamento de Administração Prisional (Deap).

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, Fabrício continuava chefiando o tráfico no Horácio, para onde ia com frequência coletar os lucros da atividade.

O traficante também é apontado como um dos envolvidos na morte da agente penitenciária Deise Alves, 30 anos, assassinada a tiros em São José, em 2012.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios com apoio do Núcleo de Inteligência da Penitenciária de Florianópolis e das delegacias de Paulo Lopes e Garopaba.

Foto: PC-SC / Divulgação

Tráfico de drogas no Morro do Horácio está sob novo comando