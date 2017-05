"Liga da Justiça": após tragédia familiar, Zack Snyder é substituído por diretor de "Os Vingadores"

Cinema 22/05/2017 | 19h57 Atualizada em

Um drama até então desconhecido do grande público causou mudanças importantes na versão cinematográfica da Liga da Justiça: o diretor responsável pelo filme, Zack Snyder, afastou-se do projeto depois de sua filha, Autumn, de 20 anos, suicidar-se, em março deste ano – à época, a notícia não foi divulgada, mas o cineasta ficou afastado das gravações por duas semanas.

Quem assume a direção de Liga da Justiça, que continua previsto para 17 de novembro deste ano, é Joss Whedon, que recentemente notabilizou-se pela direção de Os Vingadores, franquia que reúne super-heróis da Marvel, principal rival da DC Comics, responsável pela Liga da Justiça.

De acordo com o Hollywood Reporter, que divulgou as informações com exclusividade, o projeto já está em fase de pós-produção – tendo inclusive já divulgado trailer –, o que faz com que Whedon tenha mais que liderar a produção até a data de estreia do que efetivamente trabalhar em roteiro. A reportagem especula que o novo diretor deve ficar responsável por "algumas cenas adicionais".

Além do diretor, sua esposa, Deborah Snyder, também afasta-se do projeto. Ela trabalhava como produtora do filme.

– Na minha cabeça, pensei que seria algo catártico voltar ao trabalho, para me soterrar nisso e ver se era um caminho possível para passar por tudo isso – desabafou Snyder ao Hollywood Reporter, antes de falar sobre a decisão de se afastar das filmagens: – As demandas deste trabalho são muito intensas. Você é consumido por inteiro. E, nos últimos dois meses, eu cheguei a uma conclusão... Decidi dar um passo para trás para ficar com a minha família, ficar com minhas crianças, que realmente precisam de mim. Eles estão passando por um momento difícil. Eu estou passando por um momento difícil.

Liga da Justiça tem no elenco Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher, além de Jesse Eisenberg como Lex Luthor e J.K. Simmons como o Comissário Gordon. O filme se passa após a morte do Superman (Cavill) em Batman Vs Superman – A Origem da Justiça, quando Bruce Wayne (Affleck) parte em busca de super-seres para montar um grupo capaz de defender o mundo contra ameaças que a humanidade não pode enfrentar sozinha. O longa mostrará a origem do time, que contará com Mulher Maravilha (Gadot), Flash (Miller), Aquaman (Momoa) e Cyborg (Fisher).