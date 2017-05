Londres seguirá compartilhando informações secretas com Trump, assegura May

Diplomacia 17/05/2017 | 09h34 Atualizada em

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou, nesta quarta-feira (17), que os britânicos seguirão compartilhando informações com os Estados Unidos apesar das suspeitas de que o presidente norte-americano, Donald Trump, repassou segredos à Rússia.

Mesmo com as especulações de que a acusação, revelada pelo Washington Post, poderia comprometer a cooperação com os aliados, May reiterou que o tema envolve apenas os americanos.

— O que o presidente Trump fala com quem vai à Casa Branca é um assunto de Trump — disse May em uma coletiva de imprensa. — Temos uma relação especial com os Estados Unidos. É a relação mais importante que temos em todo o mundo no que se refere à segurança e à defesa — assinalou.

Leia mais

Câmara dos EUA pede ao FBI que entregue documentos sobre conversas

Questão sobre repasse de informações secretas é "nonsense", diz porta-voz russo

Trump diz que tem "direito absoluto" de compartilhar informações com a Rússia



As informações secretas que Trump teria repassado aos russos durante uma reunião com o chanceler Serguei Lavrov, na semana passada, seria relacionada ao plano do grupo extremista Estado Islâmico de usar computadores portáteis para colocar bombas em aviões comerciais.



Segundo fontes, a informação foi divulgada aos Estados Unidos por Israel com a condição de não repassá-la a ninguém — nem mesmo a outros países aliados, para não expor a fonte.

No Twitter, Trump afirmou que tem o "direto absoluto" de compartilhar as informações.

"Como presidente, quis compartilhar com a Rússia (em um evento aberto da Casa Branca), como é meu direito absoluto, fatos sobre terrorismo e segurança aeronáutica", escreveu Trump em um tuíte.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... ¿ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de maio de 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. ¿ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de maio de 2017

Leia mais notícias de Mundo

*AFP