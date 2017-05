Luciana Gimenez usa "senzala" para se referir a espaço de trabalho de empregados 

Gerou revolta 22/05/2017 | 18h13 Atualizada em

A apresentadora Luciana Gimenez é usuária assídua das redes sociais, frase foi dita em vídeo nos "stories" do Instagram

Na última quinta-feira, 18, Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez com Mick Jagger, dos Rolling Stones, completou 18 anos. Durante a preparação da festa, a apresentadora postou um vídeo nas suas histórias do Instagram na cozinha do evento.

– Vem cá, tá rolando uma bagunça aqui na senzala, é? – disse Luciana aos empregados que trabalhavam na cozinha.

O vídeo já não está mais disponível nas redes sociais da apresentadora, mas foi publicado no Facebook pela página Coletivo Sistema Negro.

O Coletivo Sistema Negro questionou na sua página a forma com que a apresentadora tratou os funcionários, em sua maioria, negros e uniformizados. "Vemos pessoas públicas usando irresponsavelmente termos que remetem a um período desumano e violento para nós, negros e negras", diz a publicação. "Senzala não é brincadeira. Senzala é violência, é dor, é o território específico da desumanização que por quatro séculos nós negros sofremos nesse país", diz o texto.