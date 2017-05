Macron assumirá presidência da França no próximo domingo

Palácio do Eliseu 08/05/2017 | 08h28 Atualizada em

A transferência de poderes entre o atual presidente da França, François Hollande, e o sucessor eleito, Emmanuel Macron, acontecerá no próximo domingo (14), quando se encerra o mandato do socialista à frente do Palácio do Eliseu.

Hollande fez o anúncio durante a celebração da rendição alemã na II Guerra Mundial, em 1945, nos Champs Elysées. A cerimônia teve a presença de Macron, que será o presidente mais jovem da história do país.

Leia mais

"Vou te servir com amor", promete Macron à França em discurso da vitória

Vitória de Macron na França tranquiliza União Europeia

Luiz Antônio Araujo: Le Pen perdeu e não há muito mais a comemorar



Juntos, Hollande e Macron depositaram as tradicionais flores do evento, que recorda o 8 de maio 1945, sobre o túmulo de um soldado desconhecido, próximo ao Arco do Triunfo.



O presidente Hollande buscou o sucessor alguns minutos antes na tribuna oficial. Macron, ex-executivo de um banco de investimentos, entrou na política pelas mãos de Hollande como assessor econômico do governo, em 2012.

Dois anos depois, Hollande nomeou Macron ministro da Economia, cargo que ocupou até agosto de 2016, quando deixou o governo para iniciar a construção de seu próprio movimento político, Em Marcha!.

O presidente disse que estava emocionado ao indicar a Macron "a marcha a seguir" durante a cerimônia.

— Queria que Emmanuel Macron esteja a meu lado para, de alguma maneira, passar o testemunho — afirmou o presidente ao canal público France 2.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP