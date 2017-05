Maduro decreta estado de exceção na Venezuela

Concentração de poder ao Executivo 16/05/2017 | 18h24 Atualizada em

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aprovou novo decreto de estado de exceção e emergência econômica no país, o que restringe as garantias constitucionais como medida para "preservar a ordem interna". As informações são do portal UOL.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (16) na Gazeta Oficial. A partir dela, o poder Executivo pode adotar "medidas urgentes, contundentes, excepcionais e necessárias para assegurar à população o desfrute pleno de seus direitos, preservar a ordem interna, o acesso oportuno a bens, serviços, alimentos, medicinas, e outros produtos e serviços".

O estado de exceção é o oposto do estado de direito e garante uma concentração de poderes temporária ao Executivo, o que aproxima um regime democrático do autoritarismo. Com ele, o Executivo pode tomar atitudes que limitem a liberdade dos cidadãos com o objetivo de proteger o Estado.



Protestos

Maduro enfrenta uma onda de protestos desde 1º de abril, que exigem sua saída do poder com eleições gerais, e rejeitam a convocação de uma Assembleia Constituinte.

O presidente socialista acusa seus adversários de querer "incendiar" o país para derrubá-lo e propiciar uma intervenção dos Estados Unidos, país que acusa de financiar as manifestações.

Nesta terça-feira foram confirmadas as mortes de mais dois manifestantes, após terem sido feridos com tiros em protestos contra Maduro, o que eleva a 41 o número de vítimas fatais em seis semanas de manifestações, anunciou o Ministério Público.

O mais jovem, de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, faleceu durante a madrugada em um hospital público, para onde foi levado na segunda-feira depois de ser atingido por um tiro na cabeça.

Pouco depois, o MP informou que outra vítima, identificada como Diego Hernández, 33 anos, "morreu ontem (segunda-feira) após receber um tiro durante uma manifestação em Capacho, Táchira (na fronteira com a Colômbia)", pelo qual "um policial regional foi detido".

Na segunda-feira foram registrados confrontos violentos em vários Estados do país, como parte de um plantão nacional convocado pela coalizão de partidos Mesa da Unidade Democrática (MUD). Dois policiais e um civil foram feridos a tiros na cidade de Valencia e na localidade de Colón durante os atos.

*Zero Hora e AFP