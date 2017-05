Mais de 29,4 mil carteiras de habilitação já foram emitidas com QR Code em Santa Catarina

Mais segura 15/05/2017 | 18h49 Atualizada em

Desde o dia 1º de maio, todas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) estão sendo emitidas com um novo dispositivo de segurança: o QR Code, um código bidimensional que pode ser escaneado pela maioria dos celulares com câmera fotográfica. Em SC, 29.442 CNHs já foram emitidas com a tecnologia, informa o Detran-SC.

O departamento estadual garante que não haverá mudança no valor cobrado pela emissão do documento. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o dispositivo pode evitar fraudes e falsificações do documento, uma vez que os dados criptografados contidos no QR Code serão verificados, inclusive com foto, e validados por meio de um aplicativo móvel integrado ao Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

A tecnologia permite que todo cidadão possa verificar a validade do documento, inclusive estabelecimentos comerciais.



— Casos de clonagem da CNH, alteração de dados em carteiras furtadas ou perdidas e acréscimo irregular de categorias serão amenizados com essa nova tecnologia, evitando prejuízos para a população — garantiu o ministro Bruno Araújo, durante o lançamento.



Conforme o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a tecnologia criptografa as informações dos motoristas enviadas pelos órgãos de trânsito e gera um QR Code — o que é disponibilizado para ser impresso na carteira de habilitação.



Em breve, os agentes de fiscalização também poderão checar informações do veículo e as infrações de trânsito cometidas pelo motorista.



O velho modelo, sem código de barras bidimensional e dados criptografados, será substituído gradualmente, à medida que os motoristas forem renovando suas habilitações, que têm validade de cinco anos. A nova carteira não exige a substituição das CNHs cujo prazo de validade não tenha expirado.

O aplicativo gratuito responsável por realizar a leitura do código é o Lince, já disponível para sistemas Android e iOS.



Leia mais

Em uma semana, Enem recebe quase 3,5 mil inscrições



Lei da Gorjeta está valendo; entenda o que muda