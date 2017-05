"Manter a cabeça erguida", diz Arthur Caíke após derrota da Chape

Homenagem 11/05/2017 | 00h12 Atualizada em

A Chapecoense lutou, jogou muito bem o segundo tempo de partida no Estádio Atanasio Girardot, mas acabou derrotada por 4 a 1 para o Atlético Nacional na noite desta quarta-feira, em Medellín, na Colômbia. O atacante Arthur Caíke lamentou o resultado, mas diz que ainda tem muito o que fazer pelo time durante o ano. A Chapecoense estreia na Série A de 2017 neste sábado, às 19h contra o Corinthians.

— Não foi resultado que a gente queria. Viemos com vantagem, mas sabíamos que ia ser difícil pela qualidade de um time que joga cinco anos juntos. Temos de dar méritos à equipe do Nacional. E manter a cabeça erguida. A gente tem muito a dar nesse ano ainda pela Chapecoense — disse o atacante que deixou o campo no segundo tempo para dar lugar a Túlio de Mello, autor do gol de honra da Chape.

O atleta reconheceu a superioridade da Chape na segunda etapa da partida, apesar de não ter conseguido o resultado que assegurasse o título.

— O time manteve uma identidade. No segundo tempo, tivemos grandes chances, mas tem que dar parabéns à equipe do Nacional — completou.



