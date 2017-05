Marcos Pontes: " Não tenha medo dos seus sonhos...eles podem te levar para qualquer lugar, inclusive o espaço" 

Expogestão 09/05/2017 | 18h59 Atualizada em

O astronauta e engenheiro aeronáutico Marcos Pontes, primeiro brasileiro a participar de uma missão no espaço, foi também o primeiro palestrante a subir no palco da Expogestão 2017. Ele falou sobre o poder e a eficácia da comunicação para as empresas e pessoas, baseado no modelo do processo de comunicação (do inglês Process Communication Model) que aprendeu durante treinamento na Nasa.



Segundo o método, mais importante do que o conteúdo é a maneira com que a pessoa fala com a outra. Tanto o emissor quanto o receptor da mensagem tem alguns aspectos que vão influenciar como vão passar ou entender a informação. Um deles é a personalidade de cada pessoa.



O astronauta explica que há seis tipos de personalidade: promotor, empático, persistente, espontâneo, imaginador e analítico (veja a descrição abaixo). Cada pessoa tem uma delas como base, que se forma até os sete ou oito anos de idade, mas pode passar pelas demais durante a vida. Cada uma das personalidades tem uma forma de agir e reagir perante as situações. E a maneira com que as pessoas se comunicam, inclusive dentro de uma empresa, pode ajudar ou atrapalhar na produtividade e implicar em problemas nas equipes.



Segundo Pontes, não existe personalidade melhor do que a outra, já que todo mundo têm qualidades e defeitos. O que tem de ser colocado em prática é forma como reage às situações e estresses do dia a dia.



— De acordo como você entende sua base de personalidade, começa a se gerenciar e se adaptar às situações — explica.



Outro ponto importante na compreensão e reação a uma mensagem é a forma com que a pessoa enxerga a vida. Segundo Pontes, dependendo da maneira que a pessoa vê e percebe o mundo, ela terá interpretações de momentos diferentes e vai desenvolver sonhos e decisões distintas. O astronauta defende que as pessoas têm que encontrar uma solução para realizar o seu sonho, sem deixá-lo para trás por causa da opinião de um terceiro.



— Se você quer alguma coisa, corra atrás. Não deixe a percepção de outra pessoa interferir no que você quer — aconselha.



Pontes conta que é filho de um servente de serviços gerais e uma escriturária e que batalhou muito para conseguir estudar até conseguir passar dez dias em missão no espaço. Ele entrou na Nasa, agência espacial americana, em 1998, e achou que chegaria ao espaço em 2001. No entanto, teve de esperar durante cinco anos para que o sonho se tornasse realidade. Quando aconteceu, precisou aprender tudo sobre as aeronaves russas em cinco meses – sua especialidade eram as norte-americanas – e aprender a falar russo em três meses.



Além disso, descobriu que o filho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. No entanto, Pontes defende que cada pessoa encara os desafios de uma maneira diferente e nada daquilo o impediu de realizar o sonho de voar para o espaço.



— Não tenha medo dos seus sonhos. Se você realmente acreditar em um sonho, ele pode te levar para qualquer lugar, inclusive o espaço. Quando eu era pequeno, minha mãe me disse: "você pode ser o que quiser na vida se estudar, trabalhar, persistir e fazer mais do que esperem de você".





PERSONALIDADES DE BASE

— Analítico (25% da população) – vê as coisas através da lógica e dos fatos. Não gosta de perder tempo e prefere falar com gente que não enrola. Pergunta base: eu sou competente?

— Persistente: pessoa de crenças e convicções. É dedicada, observadora e detesta mentiras. Pergunta base: sou confiável?

— Imaginador: vive no mundo da lua. É calmo, gosta de ficar sozinho, de privacidade e adora pessoas decididas. Pergunta base: sou desejado?

— Empático: é sensível, confortador e tem compaixão. Gosta de formar relações pessoas e não é muito formal. Também não gosta de conflitos. Pergunta base: sou amável?

— Espontâneo: é brincalhão, sempre usa humor e reage de forma enfática. Gosta de pessoas, novas experiências, mas não gosta muito de responsabilidades. Pergunta base: sou aceitável?

— Promotor: pessoas que faz agora. Muito charmosa, que convence e gosta de desafios o tempo todo. Não gosta de comprometimento em relações. Pergunta base: estou vivo?



COMO PODE REAGIR CADA PERSONALIDADE A UMA MÁ COMUNICAÇÃO

— Analítico: dependendo do jeito que tratar, vai colocar ela em estresse. No 1º grau, deixa de delegar; no 2º grau, controla demais e tem raiva frustrada. Começa a atacar as pessoas; no 3º grau, rejeita os outros.

— Persistente: no 1º grau, vai focar no que está errado e fazer perguntas complicadas; no 2º grau, vai ter raiva crítica e forçar suas próprias crenças. Vai criticar a pessoa e atacar, pregando suas convicções; no 3º grau, abandonará os outros.

— Imaginador: no 1º grau, não consegue se impor, se afasta e evita tomar iniciativa; no 2º, espera passivamente; e no 3º grau, o grupo coloca a pessoa de lado e a abandona.

— Empático: a pessoa adapta-se demais aos outros no 1º grau e começa a se encolher. Depois, comete erros tolos. E, por fim, acaba sendo rejeitado.

— Espontâneo: no 1º grau, começa a delegar sem direção e a acusar a pessoa; no 2º grau, as pessoas apontam o dedo para ela; e no 3º grau, acaba sendo censurada.

— Promotor: espera que os outros se defendam sozinhos no 1º grau e não apoia os outros adequadamente. No 2º grau, vai começar a manipular as coisas para ver o circo pegar fogo; e, por fim, no 3º grau, abandonará os outros.