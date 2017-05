Maré alta pode provocar alagamentos em SC neste domingo e segunda-feira

Astronômica 14/05/2017 | 16h14 Atualizada em

Neste domingo, 14, e segunda-feira, 15, há risco de alagamento por maré alta nas regiões mais baixas do litoral catarinense. São Francisco do Sul, Itajaí, Florianópolis e Imbituba são as cidades mais propícias para a maré astronômica. Dessa vez, o fenômeno, que é recorrente no Estado, é provocado por ventos do quadrante Sul e também pelas ondas altas geradas por um ciclone extratropical em atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A Epagri Ciram, que emitiu o alerta no último sábado, também recomenda atenção especial nos seguintes pontos: Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina (Florianópolis), Avenida Atlântica (Balneário Camboriú), Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, e Joinville. Nesses municípios, o trânsito poderá ser prejudicado.

Os horários mais prováveis dos alagamentos coincidirão com os picos de maré alta no início da manhã, meio e fim da tarde (veja mais detalhes abaixo). Também é possível acompanhar a maregrama da Epagri Ciram.

Foto: Epagri Ciram / Reprodução

