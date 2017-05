Merkel e Macron se dizem dispostos a mudar tratados europeus

Berlim 15/05/2017 | 15h15 Atualizada em

No primeiro encontro após a eleição do presidente francês Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel e o novo representante da França disseram estar abertos à ideia de mudança nos tratados europeus para reformar o funcionamento da zona do euro.

— Do ponto de vista alemão, é possível mudar os tratados se isso fizer sentido — declarou à imprensa, em Berlim, Angela Merkel, enquanto o chefe de Estado francês ressaltou que "não haverá tabu" em relação a esta ideia.

Macron declarou ainda que é contra dividir "as dívidas do passado" entre os países da zona do euro, mas se mostrou favorável a este mecanismo para projetos futuros.

O novo presidente francês também defendeu uma "reforma histórica" da Europa, especialmente frente ao crescimento do populismo e do risco de desintegração do bloco europeu. Mas, até à data, Berlim se mostrou muito reticente. A lembrança da rejeição na França do projeto de Constituição europeia em 2005 deixou uma má impressão e a perspectiva de ter que validar qualquer mudança nos tratados por meio de ratificação em todos os países levanta dúvidas.

— Eu não sou um defensor da repartição de dívidas do passado na zona do euro — disse Macron, porque "isso conduz a uma política de desestabilização".

Ele, no entanto, pediu para abrir o debate sobre futuros projetos de investimento.

— O que acredito é que temos novos investimentos a fazer e, portanto, devemos considerar mecanismos novos para o futuro e trabalhar no sentido de uma maior integração — declarou Macron.

— O que a zona do euro precisa é uma política pró-ativa em termos públicos e privados e, portanto, pensar em maneiras de injetar dinheiro novo — disse ele.

*AFP