Michel Temer decide cancelar agenda oficial e fará pronunciamento

Após delação da JBS 18/05/2017 | 11h23 Atualizada em

Após as denúncias apresentadas pelos donos da JBS, o presidente Michel Temer decidiu cancelar a extensa agenda oficial desta quinta-feira (18). Temer saiu do Palácio da Jaburu por volta das 9h e seguiu para o Palácio do Planalto. Por volta das 10h, o presidente cancelou os compromissos do dia, cerca de 18 reuniões. Temer então se reuniu com os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Antonio Imbassahy. O presidente fará um pronunciamento ainda nesta quinta.

Segundo a Folha de S.Paulo, o Planalto acredita que Temer espera a íntegra das gravações dos donos da JBS antes de se manifestar. Entretanto, diante da piora da crise e do abalo no mercado financeiro, auxiliares acreditam que um posicionamento mais assertivo é necessário.



Leia mais

AO VIVO: acompanhe a repercussão da crise no governo e as ações da Lava-Jato

O que revelaram os donos da JBS na delação que implodiu Brasília

O que pode acontecer com Temer após delação da JBS vir à tona



De acordo com o portal G1, entre os compromissos desta quinta-feira — agendados antes de a delação da JBS vir a público — estavam encontros com deputados federais, estaduais, senadores e presidentes de partidos. Os compromissos foram planejados para ocorrer a cada meia hora, sem intervalos. No site do Planalto, a agenda foi substituída para "despachos internos".



Mais cedo, Temer foi flagrado saindo do Jaburu com aspecto de normalidade. A princípio, nenhum evento havia sido cancelado e o presidente chegou a receber o senador Sérgio Petecão (PSD), coordenador da bancada do Acre, que era o primeiro compromisso da agenda.

Leia as últimas notícias sobre a delação da JBS

*Zero Hora