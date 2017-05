Trânsito 11/05/2017 | 08h37 Atualizada em

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na rodovia Jorge Lacerda em Ilhota nesta quarta-feira à noite. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade e pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu na altura do Km 11 da rodovia por volta das 21h30min.

A moto Honda CG 150 com placas de Ilhota bateu contra uma caminhonete Fiat Strada. O condutor da moto, um homem de 46 anos que não teve o nome divulgado, acabou falecendo no local.