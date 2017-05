MP deve apresentar denúncia contra motorista envolvido em acidente com 2 mortes na SC-401 /

Nesta semana 11/05/2017 | 11h54 Atualizada em

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) deve apresentar ainda nesta semana denúncia contra o estudante Pietro Gusen, que dirigia um Fiat Uno pela SC-401 quando atingiu moto onde estavam duas funcionárias da Maternidade Carmela Dutra. O acidente foi na madrugada de sábado e as duas mulheres morreram. Após o acidente, Gusen fez o teste do bafômetro, que deu positivo para presença de álcool no sangue, com 0,68 miligramas/litro (mg/l), o que configura crime de trânsito.

Os autos do processo foram encaminhados na terça-feira para o MPSC, que deve apresentar a denúncia em até cinco dias. Na peça, o órgão pode pedir que Gusen responda pelos crimes de homicídio doloso ou culposo, dependendo da avaliação se houve ou não a intenção de matar. Ainda no último sábado, horas depois do acidente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e Gusen segue encarcerado no Presídio da Agronômica

O advogado Marcos Paulo Santos, que defende Pietro, afirma esperar que a denúncia seja apresentada até esta sexta-feira. Segundo ele, seu cliente não irá se furtar de suas responsabilidades e não haverá pedidos de soltura por ora, antes que seja devidamente esclarecido o que aconteceu no momento do acidente.

— Já entramos em contato com uma das famílias e estamos auxiliando em despesas com funeral e prestando toda a assistência necessária. O Pietro não vai se furtar da responsabilidade dele. Agora é aguardar os autos e as perícias — afirmou o representante da defesa.

Leia a nota enviada pela defesa de Pietro

"O fato foi uma fatalidade na vida das duas moças assim como para Pietro, que prestou socorro e permaneceu no local do acidente para esclarecimento dos fatos. Estamos acompanhando o caso e aguardando os laudos periciais para que seja adotada a linha de defesa, que buscará a aplicação da lei dentro do equilíbrio do que é justo e certo".







Carro conduzido por Pietro ficou bastante danificado com o acidente Foto: Naim Campos / Agência RBS

Funcionárias da Carmela Dutra estavam a caminho do trabalho em uma moto Honda Biz 100 Foto: Naim Campos / Agência RBS

