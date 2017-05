MP-SC oferece denúncia contra dentista que confessou ter matado namorado em Forquilhinha

Crime 08/05/2017 | 20h57 Atualizada em

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) ofereceu na tarde desta segunda-feira denúncia contra a dentista Jaqueline Duarte Amboni, 33 anos, por homicídio com motivo fútil pelo assassinato do namorado Valcionir da Rosa em Forquilhinha, no Sul do Estado. O crime aconteceu em dezembro de 2015 e só foi elucidado em abril, depois da agora ré confessar a autoria. Ela alega que o companheiro a agredia e que agiu em legítima defesa.

— Até para eu sair dessa angústia, voltar a viver. Desde antes [do crime] eu não tenho mais vida — disse a dentista em entrevista exclusiva a Pedro Rockenbach, da RBS TV (assista à reportagem na íntegra).

A reportagem exibe trechos do depoimento de Jaqueline Amboni à Polícia Civil. Ela contou o que aconteceu na noite de 7 de dezembro de 2016, quando teria decidido se defender das constantes agressões do namorado. Valcionir da Rosa foi morto a facadas. Depois do crime, ela contou com a ajuda do pai para ocultar o cadáver num terreno baldio em Balneário Rincão, distante 40 quilômetros de Forquilhinha.

O delegado responsável pelo caso, Eduardo de Mendonça, contesta a tese de legítima defesa. Para ele, o crime foi premeditado: Valcionir fora drogado antes de ser morto.

— A motivação dela foi o medo, as ameaças que sofria. Ela acabou se envolvendo numa situação em que não conseguia sair mais e achou uma forma que, na mentalidade dela, era mais fácil — disse à reportagem.

Jaqueline Amboni foi indiciada por homicídio e ocultação de cadáver e pode pegar até 30 anos de prisão. O pai, Ademir Amboni, foi indiciado por ocultação de cadáver. Os dois responderão ao processo em liberdade.