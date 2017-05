MST ocupa fazenda em Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí

REFORMA AGRÁRIA 21/05/2017 | 12h00 Atualizada em

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou uma fazenda em Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí, na madrugada deste domingo, 21. De acordo com a organização, cerca de 150 famílias foram até o local. O MST afirma que a área é irregular. As informações são do G1 SC.

A ocupação começou por volta das 4h, segundo o movimento. A fazendo tem cerca de 450 hectares, fica perto do limite entre Doutor Pedrinho e Rio Negrinho e é chamada de São João do Campo II.

De acordo com a direção estadual do MST, o dono da fazenda tem outras 10 áreas, de aproximadamente 4 mil hectares, todas com com dívida na Fazenda Nacional, ultrapassando 100 milhões de reais. "A área, que pelo seu histórico de dívida com a União, deve ser destinada para fins de Reforma Agrária, é arrendada para terceiros", afirma o MST em nota.



O reportagem do G1 tentou contato com o advogado do proprietário e com a Polícia Militar e delegacia de Doutor Pedrinho, mas não obteve êxito.



Foto: MST / Divulgação

Leia também:



Chuva causa desabamento de muro no bairro Glória em Joinville



Abastecimento de água é prejudicado na Grande Florianópolis por rompimento de adutoras



Domingo é de tempo encoberto e chuva em Santa Catarina