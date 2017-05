Mulher é encontrada morta em Brusque, no Vale do Itajaí

Violência 21/05/2017 | 13h07 Atualizada em

O corpo de uma mulher foi encontrado na rua em Brusque, no Vale do Itajaí, na madrugada deste domingo, 21, segundo a Polícia Militar. Ela estava apenas com as roupas íntimas. De acordo com a Delegacia de Polícia de Brusque, o corpo apresentava ferimentos no pescoço. As informações são do G1 SC.

Segundo a corporação, o corpo foi localizado por moradores e estava em uma localidade conhecida por Estrada da Fazenda. Até 11h55 deste domingo, a mulher não havia sido identificada. Segundo a delegacia, os sulcos no pescoço dela indicam que ela sofreu enforcamento

Leia também:

Polícia Civil prende suspeito de participar de decapitação em Joinville



Homens presos com arsenal em Florianópolis são soltos em audiência na Justiça



Homem que matou ex-mulher em Joinville é condenado a 26 anos de prisão em regime fechado