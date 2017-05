No dia do aniversário de 70 anos, Criciúma recebe o Santa Cruz

série b 13/05/2017 | 07h00 Atualizada em

Passadas quase três semanas de preparação, o Criciúma volta a campo neste sábado, ás 16h30min, contra o Santa Cruz – PE. Os times estreiam na Série B deste ano no mesmo dia em que o clube catarinense completa 70 anos. Enquanto o grupo do técnico Deivid vem de um período de treino e recuperação, o time comandado por Vinícius Eutrópio está a todo vapor, disputando as oitavas de final da Copa do Brasil.

Dos reforços que chegaram ao Tigre, somente Paulinho vai para a partida, no meio campo. O volante Barreto não se recuperou de uma pancada na perna, e fica de fora do primeiro jogo. Deivid faz mistério sobre a formação do meio, com dois ou três volantes, e sobre a ausência de Alex Maranhão entre os titulares. Segundo ele, o jogo só começa na tarde de sábado, e até lá muita coisa pode mudar.

— Fiz dois treinos, com dois e três volantes, esperamos que a gente consiga sobressair no jogo. Vai ser difícil, Vinícius Eutrópio é um cara inteligente, um treinador muito experiente, o time já está com ritmo de jogo, jogando quarta - domingo, nós ficamos ai três semanas parados, isso queira ou não atrapalha um pouco. O mais importante é que se você tiver jogando com três volantes ou dois, é imprimir o ritmo e ganhar o jogo dentro de casa. Sabemos que no Brasileiro se você somar os pontos em casa fica mais perto do acesso — analisa o treinador.

Depois do empate sem gols contra o Atlético-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a Cobra Coral não teve tempo para descanso. Eutrópio ainda não definiu quem entra em campo contra o Tigre, e depende da recuperação dos jogadores para saber com quem poderá contar. Vítor, Elicarlos e Thomas estão com desgaste muscular, e Léo Costa está com um problema no pé direito. O reserva para a posição, Pereira, também é dúvida.

Criciúma e Santa Cruz já se enfrentaram 12 vezes, com cinco vitórias para cada lado e dois empates. O duelo é equilibrado, e o objetivo dos dois times na competição é o acesso à Série A. A última vez que os times jogaram foi em 2015, pela Série B. Na casa do Tigre, os times empataram são gols, e no jogo fora, quem se deu melhor foram os donos da casa, com uma vitória por 2 a 0.

Criciúma

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Ricardinho, Paulinho e Douglas Moreira; Silvinho, Caio Rangel e Jheimy

Técnico: Deivid

Santa Cruz – PE

Julio Cesar, Vítor, Anderson Salles, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, David e Pereira; Thomás, André Luís e Julio Sheik

Técnico: Vinícius Eutrópio

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Jorge Eduardo Bernardi (trio do RS)

Local: Heriberto Hülse – Criciúma

Horário: 16h30min de sábado



