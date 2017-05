No Twitter, Lula posta fotos de Moro com Temer e Aécio

Delação da JBS 18/05/2017 | 01h15

Em sua conta oficial no Twitter, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou fotos onde aparece o juiz federal Sergio Moro, responsável pela Operação Lava-Jato na primeira instância da Justiça em Curitiba, com o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Ambos estão entre os principais atingidos pela delação — ainda não homologada pela Justiça — de Joesley Batista, dono da empresa JBS.

Em uma das fotos, o magistrado está cumprimentando Temer durante cerimônia de comemoração ao Dia do Exército, em Brasília, em abril deste ano. Na data, Moro foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Militar.

O outro registro publicado por Lula mostra Aécio conversando com o juiz na cerimônia do prêmio Brasileiro do Ano. Na mesma foto, aparece Temer na frente dos dois. O ex-presidente não escreveu nada na publicação.

Denúncias

Em gravações feitas por Joesley Batista, Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um assunto do interesse da JBS no governo federal. O acerto teria resultado em propina de R$ 500 mil por semana por 20 anos. Temer também teria avalizado o repasse de dinheiro para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e do doleiro Lúcio Funaro, ambos presos.

O senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), aparece em outro registro pedindo R$ 2 milhões ao empresário. A entrega do dinheiro a um primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, foi filmada pela Polícia Federal (PF). Rastreamento posterior das notas feito pela PF demonstra que o dinheiro foi depositado em uma empresa do senador Zezé Perrella (PMDB-MG).

