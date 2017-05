Nostalgia: Rural Rock Fest volta a ser realizado em São Pedro de Alcântara depois de 10 anos 

Rock catarina 11/05/2017 | 11h20 Atualizada em

Entre os anos 2000 e 2007, a pacata São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, recebeu o Rural Rock Fest, festival de rock que reunia bandas locais. Quase dez anos depois, o evento criado pela "gangue dos meninos bons", como o grupo era chamado pela diretora do colégio, volta a ocorrer na cidade a partir desta sexta (12) até domingo (14).

— Tudo começou no sítio do meu avô. A gente tinha uma banda (Mente Nômade, hoje Da Caverna) mas tinha dificuldade pra tocar em Floripa. Por ser de São Pedro de Alcântara, a gente era discriminado — relembra Vinicius Zimmermann, um dos idealizadores.

Desta vez, o Rural Rock Fest será na Cancha do Nelson, um local próximo ao antigo espaço mas com uma maior estrutura de camping (sim, dá pra levar barraca) e banheiros. O festival era organizado por Vinicius, seus irmãos Vitor e Filipi, e por Emerson Vicente Medeiros, o Orelha, que faleceu em 2007. A última edição, em 2008, foi a única que não foi no sítio do avô dos meninos - foi no CTG Os Praianos, em São José, em uma homenagem ao amigo. Depois, os irmãos desistiram de continuar e se dedicaram a outros projetos. Vinicius, por exemplo, trabalhou no extinto UFSCtock.

— Foram 10 anos de cobrança e tá fazendo 10 anos da morte dele [o Orelha]. O evento é uma nova homenagem a ele. Também queremos voltar a ter essa vitrine para a música autoral. Hoje há várias casas de rock, mas só tocam cover, a arte feita em SC não tem espaço pra ser exposta — explica.

Na programação estão shows de mais de 20 bandas catarinenses, além de atividades como recital de cítara, Feira Rural das Artes, Olimpíadas da Lama (com jogos lúdicos como cabo de guerra e corrida no saco) e até um bingo rural com prêmios bizarros.

— São bandas de toda Santa Catarina. Metade do casting é convidado, são bandas que têm relação com o festival, já tocaram em outras edições, para criar o efeito nostalgia. E o resto foi selecionado. A gente procura, dentro da amplitude do rock, abraçar vários gêneros.

Entre os destaques do line-up estão a Burn, banda que tem mais de 35 anos de atividade, e a Eutha, antiga Euthanasia, que faz sua estreia no festival. Há também dois grupos só de garotas: a Napkin, de Joinville, e a Rock Roach, de Florianópolis.

A ideia dos organizadores é que o festival continue acontecendo a cada dois anos:

— O hiato causa uma surpresa pro festival e dá um tempo maior pra gente respirar. Mas estamos organizando outro festival na cidade, o Rocktoberfest, na segunda quinzena de outubro. Vai ser nosso evento anual que vai misturar cultura germânica com música alternativa — adianta Vinicius.

Confira a programação:

Sexta-feira (12)

16h20 - abertura

20h40 - Tumor do Bile

21h50 - Leite de Velha

23h - The Dolls

0h10 - Da Caverna

1h20 - Zoidz

2h30 - Katss

3h40 - Skrotes



Sábado (13)

8h30 às 10h - Café da manhã

10h - programação alternativa

11h30 - Os Indirigíveis

12h20 - Rock Roach

13h30 - Parafuso Silvestre

14h40 - Circo Quebra Copos

15h50 - Napkin

17h - Os Costeletas

18h10 - Reus

19h20 - Blame

20h30 - Five Boys

21h40 - Ninguém Sabe

22h50 - Burn

0h - Babba

1h10 - Apilcultores Clandestinos

2h20 - Eutha

3h30 - Alkanza

Agende-se

Rural Rock Fest

Quando: de sexta (12) a domingo (14)

Onde: Cancha do Nelson, Santa Tereza, São Pedro de Alcântara. Veja como chegar lá

Quanto: R$ 30 até quinta-feira (11). Depois, R$ 50 para os três dias. A lista dos pontos de venda pode ser conferida na página do evento no Facebook



