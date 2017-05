Novo administrador do Masc é finalista do Prêmio Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas

Arte 10/05/2017 | 10h32 Atualizada em

O catarinense Josué Mattos, novo administrador do Museu de Arte de Santa Catarina (Masc), é um dos curadores finalistas do 6º Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas, um dos mais tradicionais prêmios de arte do país. Os outros dois finalistas são Ana Avelar, de Curitiba, e Douglas de Freitas, de São Paulo. O vencedor da categoria receberá o valor de R$ 25 mil e realizará o projeto curatorial premiado nas quatro cidades que receberão a itinerância do Prêmio - Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia e Porto Alegre.

Além de Marcus Lontra, curador do Prêmio, participaram do júri críticos de arte e vencedores de edições anteriores. Há um representante de Santa Catarina também entre os 20 artistas finalistas: Fernando Lindote.



Em agosto, os artistas selecionados participam de uma exposição coletiva no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo. No evento de abertura, serão conhecidos os vencedores do Prêmio (5 artistas e 1 curador). Além da premiação em dinheiro, haverá o acompanhamento dos artistas vencedores por um curador, a realização do projeto curatorial premiado e a apresentação dessas obras em uma mostra itinerante que vai percorrer quatro cidades do Brasil, a partir de dezembro de 2017.

O Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas é um dos mais tradicionais de arte do país. Nas cinco edições anteriores, 25 artistas e dois curadores foram contemplados. O prêmio propõe a integração das artes em suas diversas manifestações e promove o fortalecimento dos acervos públicos brasileiros. A premiação também estimula a diversidade e a compreensão de valores éticos e estéticos por meio de iniciativas de arte-educação.

