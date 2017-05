Novo café do Centro Integrado de Cultura terá palco e programação semanal de shows 

Ainda bem 10/05/2017 | 11h00 Atualizada em

O novo café do Centro Integrado de Cultura (CIC) quer retomar o lugar de ponto de encontro entre artistas e aficionados por artes em Florianópolis. A partir de quarta, o espaço localizado ao lado da rampa de acesso ao Teatro Ademir Rosa, em frente à entrada principal, reabre repaginado e com uma novidade bem-vinda: um palco.

O nome também vai mudar. Em vez de Matisse, que já se pretendia uma homenagem ao antigo bar-café que funcionou dentro do CIC entre 1994 e 2009, o novo espaço será chamado Barió. Os administradores são os mesmos, só o conceito mudou.

— A ideia é abrir espaço para música e para arte. Queremos que seja mais acessível e que volte a ser um lugar de convivência — diz a proprietária, Nadiesca Casarin.

É uma ambição e tanto. Quando a cafeteria atual abriu em fevereiro de 2015, sem agenda cultural, preencheu apenas em parte a lacuna deixada pelo fechamento do Café Matisse original, seis anos antes. Isso porque o extinto bar era uma extensão da programação do CIC, com shows e exposições.

O novo espaço agora já começa com dois projetos:

Mulheres na Música , com shows de cantoras e instrumentistas de Santa Catarina nas quintas-feiras. A primeira será a Renata Swoboda, no dia 18 de maio.



Sexta Cult, com apresentações de artistas consagrados e novos talentos sempre nas sextas-feiras. A estreia será dia 19, com o músico Fábio Franchini (da banda Os Chefes).

Saudoso Matisse

Inaugurado em 1994, o antigo Matisse fechou as portas em 2009. Até fevereiro de 2015, o CIC ficou sem um estabelecimento para atender ao público com comidinhas e bebidas, além de perder o clima de encontro e burburinho que o lendário café mantinha.

